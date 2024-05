Serie A, il RITORNO di Icardi: la meta è incredibile

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A. Ecco quale squadra accoglierebbe a braccia aperte l’ex capocannoniere

Mauro Icardi è stato tra gli attaccanti più prolifici degli ultimi anni di Serie A. Dopo l’esperienza all’Inter, l’argentino non è più tornato nel nostro campionato nonostante qualche voce. Ora ci sarebbe il Como interessato a lui, secondo la Provincia di Como.

POSSIBILI ACQUISTI DEL COMO – «Per l’attacco, sono circolati i nomi di Icardi e Suarez. Icardi ha ancora una villa sul lago di Como, questa città è anche un po’ casa sua, visto che l’ha frequentata spesso quando era all’Inter. E sempre per l’attacco c’è l’ipotesi Vardy, che era al Sinigaglia venerdì a vedere Como-Cosenza. Vardy era qui per l’amicizia con Wise. Un anno fa il Como aveva cercato di averlo, nonostante il divieto di avere extracomunitari in B. Si cercava una via per renderlo comunitario. Adesso, in A, cadono i vincoli, anche se il giocatore non è giovanissimo, e il suo amico Wise sembra avere meno influenza sul mercato del Como. Poi c’è la questione portiere: il fatto che siano spuntati i nomi di Audero, Cragno e Karius (il fidanzato di Diletta Leotta) fa pensare che il contratto di Semper sia da discutere. E poi ci sono sempre le ipotesi Immobile e Correa»