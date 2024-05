Serie B, tutti i verdetti: Ascoli in C, Ternana-Bari ai playout

Si è conclusa la Serie B 2023/2024, ecco tutti i verdetti: dalle promozioni alle retrocessioni, passando per playoff e playout

Tempo di verdetti in Serie B. La sconfitta del Venezia regala sia la salvezza allo Spezia sia la promozione al Como. I biancoblu ringraziano, pareggiano e volano in Serie A insieme al Parma.

Nulla da fare per l’Ascoli che farà compagnia a FeralpiSalò e Lecco in Serie C la prossima stagione. Per evitare di fare la stessa fine, Bari e Ternana si affronteranno il 16 maggio in Puglia e il 23 dello stesso mese in casa dei rossoverdi. I playoff vedranno Palermo-Sampdoria e Catanzaro-Brescia: i primi affronteranno il Venezia mentre i secondi la Cremonese.