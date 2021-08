Serie B, altra tragedia: tifoso deceduto alla fine di Ascoli-Perugia

Altra tragedia in Serie B: dopo Frosinone-Parma, altro decesso allo stadio alla fine di Perugia-Ascoli. Il cordoglio del presidente Balata

Altra tragedia in Serie B dopo la morte del tifoso in Frosinone-Parma. Deceduto per un malore un tifoso dell’Ascoli alla fine della gara con il Perugia. Il cordoglio del presidente Balata.

«Il Presidente Mauro Balata e tutte le associate della Lega B si stringono attorno alla famiglia del tifoso dell’Ascoli deceduto ieri sera alla fine della partita tra Perugia e Ascoli».