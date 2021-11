Sospiro di sollievo per l’Inter: nessun problema per Barella e Bastoni

Barella e Bastoni sono usciti per leggere problemi fisici durante il derby: gli aggiornamenti sulle condizioni

Nulla di preoccupante per Barella e Bastoni. I due nerazzurri, usciti anzitempo contro il Milan per dei problemi fisici, si sono sottoposti a ulteriori esami che hanno dato esito negativo.

Come riporta Gazzetta.it, infatti, non ci sono problemi in vista del match del Napoli, con i due calciatori che saranno a disposizione di Inzaghi.