Sponsor maglia Inter, ci sono loro IN VANTAGGIO! Siamo alle BATTUTE CONCLUSIVE

Intervenuto sul proprio profilo di X, Pasquale Guarro ha annunciato:

PAROLE – «Inter, dialoghi in corso con uno sponsor del mondo Crypto per quanto riguarda lo spazio vacante sulla manica. L’idea è quella di stringere per l’inizio del campionato. Anche settore assicurativo e turistico si sono avvicinati, ma in netto vantaggio rimane lo sponsor legato alle criptovalute. Si ragiona su cifre di poco inferiori ai 6 milioni di euro a stagione».