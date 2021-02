Stella Rossa-Milan: i convocati di Pioli per il match di domani

Da Milanello a Belgrado: i rossoneri si preparano a volare in terra serba per giocare, giovedì 18 febbraio alle 18.55 allo Stadion Rajko Mitić, l’andata dei Sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza della squadra, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per Stella Rossa-Milan. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

