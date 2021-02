Stella Rossa-Milan: l’attesa è finita, tocca a Mandzukic e Tonali

Stella Rossa-Milan: Stefano Pioli opta per il turnover contro il club serbo. Possibile esordio dal primo minuto per Mandzukic e Tonali

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, contro la Stella Rossa, Stefano Pioli opterà per il turnover. In campo dovrebbero scendere dal primo minuto Mario Mandzukic e Sandro Tonali.

All’ex bianconero si chiedono sacrificio e gol, mentre all’ex Brescia si vorrebbe il salto di qualità definitivo. In difesa possibile impiego di Tomori con Kalulu terzino destro.