Stella Rossa-Milan: turno di riposo per un attaccante rossonero

Stella Rossa-Milan: Stefano Pioli adotterà un piccolo turnover in Europa League per preservare alcuni giocatori in vista del derby

Giovedì il Milan affronterà la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di Europa League, gara di andata. I rossoneri a Belgrado dovranno assolutamente rialzarsi, magari con una vittoria per affrontare il derby di sabato con un aspetto psicologico più alto.

Stefano Pioli opterà per un piccolo turnover: fuori Zlatan Ibrahimovic e dentro Mario Mandzukic. Lo svedese troppo arrabbiato e stanco ha bisogno di riposo per essere al 100% in campionato.