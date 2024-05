Sudakov SNOBBA la Juve: «Futuro? Il mio sogno è un altro...»

Le parole di Georgiy Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk, sul suo futuro. Tutti i dettagli

Georgiy Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in una recente intervista del suo futuro in vista del calciomercato.

PAROLE – «In passato ho parlato con Mudryk e gli ho detto quanto voglia giocare in Premier League e quanto sarebbe bello giocare nella stessa squadra. Lui mi ha detto che in quel momento non ero pronto per il tipo di pressioni che ci sono in Inghilterra, che sarei dovuto andare solo quando sarei stato in grado di gestirle. E io lo sono. La Premier League è il mio sogno, sarebbe fantastico giocare lì in una delle migliori squadre del mondo. Non posso indicarne una come preferita, sono tutti club famosissimi. Come ha detto Guardiola, vincere la Premier League è più difficile che vincere la Champions League».

