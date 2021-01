Tamponi e prove tattiche, la Lazio saluta il 2021 a Formello

La Lazio si prepara per il Genoa: Caicedo in vantaggio per affiancare Immobile, Leiva ed Acerbi stanno meglio

La Lazio saluta il 2021 a Formello. Primo appuntamento dell’anno con le prove tattiche anti Genoa. Dopo l’ennesimo giro di tamponi, la squadra si ritrova in campo. Inzaghi rivede sul manto erboso Parolo e Luiz Felipe: i due si sono rivisti per un lavoro differenziato, seppur la loro presenza a Marassi è improbabile. Dentro ache Lulic che mette sulle gambe il terzo allenamento dalla ripresa: con le scarpe da ginnastica, si è allenato col preparatore atletico, nei prossimi giorni sarà valutato nuovamente.

Il mister ha poi testato l’ipotetico 11 da schierare contro la squadra di Ballardini: Caicedo è in vantaggio su Muriqi per affiancare Immobile; Acerbi e Leiva stanno meglio ma potrebbero non essere rischiati già domenica. La difesa, quindi, sarà composta da Radu, Patric ed uno tra Hoedt ed il Leone; al centro, Escalante insidia il brasiliano.