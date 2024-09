Tatarusanu dà l’ADDIO AL CALCIO: il messaggio del Milan

Attraverso il proprio profilo di X, il Milan ha voluto dedicare un messaggio all’ex portiere rossonero Ciprian Tatarusanu, estremo difensore che oggi ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato.

A brilliant servant of the Club 🧤👏

Enjoy the next chapter of your life, Tata 💪#SempreMilan pic.twitter.com/jyLEyKDclg

— AC Milan (@acmilan) September 11, 2024