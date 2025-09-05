Thiago Motta, quale sarà il futuro dell'ex tecnico bianconero. Il punto - Calcio News 24

Thiago Motta, il futuro è un rebus: tra Juve, estero e big italiane

Il nome di Thiago Motta continua ad essere uno dei più caldi del panorama calcistico europeo. Ancora sotto contratto con la Juventus, il tecnico italo-brasiliano è al centro di voci, speculazioni e interessi che coinvolgono club di primo piano sia in Italia che all’estero. Come riportato da calciomercato.com, Dario Canovi – storico procuratore e membro dell’entourage di Motta – ha parlato del suo assistito ai microfoni di QSVS, tracciando i possibili scenari futuri.

Le parole di Canovi non lasciano spazio a dubbi: “Thiago Motta diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse offerte, anche oggi è arrivata una proposta dall’estero. Ora dovrà semplicemente trovare la situazione giusta, quella che gli consenta di continuare a crescere”. Parole che confermano l’enorme considerazione di cui gode Motta tra gli addetti ai lavori e che alimentano le voci su un possibile addio alla Juventus prima ancora di iniziare un ciclo solido.

La posizione di Thiago Motta è diventata oggetto di discussione anche per via del trattamento riservatogli da parte di alcuni media. Canovi ha voluto sottolinearlo con chiarezza: “Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa”. Una dichiarazione che lascia intendere come ci siano state interpretazioni poco corrette o affrettate sulla situazione del tecnico bianconero.

Il futuro di Motta, comunque, resta apertissimo. In Italia, le big non mancano. Milan, Napoli e Inter – citate dallo stesso Canovi – sono le realtà più competitive del momento in Serie A. Club ambiziosi, con progetti ben delineati e pronti a investire su allenatori innovativi come Thiago Motta, la cui proposta di calcio è moderna, dinamica e centrata sulla valorizzazione dei giovani.

Tuttavia, l’ipotesi di un’avventura all’estero resta concreta. Le offerte non mancano e la carriera di Motta potrebbe prendere una svolta internazionale, magari in Premier League o in Liga, dove già si parla di lui con interesse.

Nel frattempo, la Juventus resta alla finestra. Il club bianconero osserva gli sviluppi, consapevole che trattenere Thiago Motta sarà possibile solo se gli verrà garantita fiducia, stabilità e un progetto tecnico all’altezza delle sue ambizioni.