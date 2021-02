Tik Tok sponsor di UEFA EURO 2020: il comunicato – VIDEO

Tik Tok sarà sponsor di Euro 2020: ecco il comunicato della UEFA che annuncia la partnership con il noto social – VIDEO

La UEFA annuncia che sarà Tik Tok uno degli sponsor di Euro 2020. Ecco il comunicato.

«L’app video mobile di breve durata TikTok è stata annunciata come sponsor globale di UEFA EURO 2020. Questa è la prima volta che una piattaforma di intrattenimento digitale sponsorizza un importante torneo internazionale per la UEFA e rappresenta un passo entusiasmante sia per TikTok che per la UEFA, portando un nuovo tipo di partner di UEFA EURO 2020. Attraverso la sua partnership con la UEFA, TikTok sta cercando di consolidare la sua reputazione come casa per i tifosi di calcio per condividere la loro passione per il gioco, oltre a promuovere la consapevolezza con un nuovo pubblico. In qualità di partner ufficiale, TikTok fornirà un luogo in cui i fan potranno seguire i loro creatori di contenuti di calcio preferiti, condividere i migliori contenuti di calcio di TikTok e creare i propri momenti speciali, reazioni e celebrazioni intorno al torneo».