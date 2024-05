Torino, Cairo: «Grande momento, dobbiamo CREDERE all’Europa. Tifosi? Adesso serve essere UNITI»

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sugli obiettivi della squadra granata in Serie A. I dettagli

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato tramite La Gazzetta dello Sport delle ambizioni dei granata per questo finale di campionato.

MOMENTO TORINO – «Stiamo vivendo un bel momento, adesso dobbiamo tutti crederci ed essere uniti perché dall’unione di tutte le componenti, ovvero la società, la squadra ed i tifosi, può nascere qualcosa di buono. Essere arrivati a questo punto, a due partite dalla fine, pienamente in pista per conquistare un posto in Europa, è una bella notizia. Certo, da qui alla fine avremo due partite impegnative, ma ora è tutto nelle nostre mani. È tutto aperto. La prima stagione con Juric abbiamo fatto 50 punti, lo scorso anno sono stati 53, adesso possiamo fare meglio come ci eravamo riproposti: diamoci tutti dentro!».

PRIMAVERA SAVVA E DELLAVALLE – «In generale, quella di Verona non è stata una partita bella. Ma quando siamo andati sotto, siamo riusciti a ribaltarla con il contributo di tutti, anche di questi due nostri giovani che hanno dimostrato di avere molta voglia, un grande spirito e tanto impegno. Io sono molto contento dell’esordio sia di Savva sia di Dellavalle. Mi fa molto piacere che dopo molti allenamenti con la prima squadra, mister Juric abbia dato loro fiducia».