Torino, infortunio Belotti: oggi nuovi esami, ecco quanto rischia

L’attaccante del Torino Andrea Belotti svolgerà oggi nuovi esami per capire l’entità dell’infortunio

Andrea Belotti è stato costretto a saltare il ritorno in Nazionale a causa dell’infortunio patito nel match contro la Fiorentina. Il capitano del Torino, come riportato da La Gazzetta dello Sport, svolgerà oggi nuovi esami per il forte trauma contusivo al perone.

L’attaccante granata potrebbe andare incontro a un lungo stop. Belotti potrebbe infatti restare lontano dal terreno di gioco per almeno un mese.