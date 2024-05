Torino, Pinzolo sede del ritiro: date, amichevoli e programma dell’estate granata

Pinzolo è pronta a tingersi di granata per il secondo anno consecutivo. Anche quest’estate infatti, il Torino calcio ha scelto la località che si adagia sui promontori dell’alta Val Rendena come sede del proprio ritiro estivo. Come raccolto dalla redazione di CalcioNews24, il club granata si trasferirà quindi in provicia di Trento per sfuggire al caldo afoso del capoluogo piemontese e preprare così la stagione calcistica 2024-2025. Vediamo nel dettaglio date, amichevoli, novità e il programma della “villeggiatura” sabauda.

Per prima cosa, è auspicabile credere che (prima di recarsi in quel di Pinzolo), il Torino avrà modo di riunirsi presso lo Stadio Filadelfia intorno alla metà del mese di luglio. Nel centro sportivo che trova ubicazione nell’omonima via, i granata – orfani dei giocatori impegnati nell’antecedente campionato europeo – daranno così il via alla preparazione. Giusto il tempo di accumulare i primi chilometri sulle gambe e familiarizzare con il nuovo tecnico e staff, per poi trasferirsi tutti insieme in alta montagna.

Duvan Zapata e compagni dovrebbero raggiungere Pinzolo il 17 di luglio e ‘gettare l’ancora nella località trentina sino al 27 dello stesso mese. Le date esatte, giusto ricordarlo, verranno però ufficializzate direttamente dal Torino nei prossimi giorni. Due infine, con ogni probabilità, le amichevoli in programma nell’arco del ritiro per la scuderia piemontese. Ancora sconosciuti i vessilli delle prime rivali stagionali dei granata. L’anno scorso furono Feralpisalò e Modena e chissà che anche nel 2024 la società di Urbano Cairo non scelga di affrontare due compagini provenienti dal campionato cadetto.

Infine, ecco una novità assoluta che non potrà che far felici tutti gli appassionati. A differenza della passata stagione, la primavera seguirà le orme della prima squadra. Anche la canterà del Toro farà quindi le valigie per Pinzolo. Un’iniziativa voluta per far familiarizzare i più giovani con il mondo calcistico (e non solo) dei “colleghi” più esperti. E perchè no, magari permettere al futuro tecnico granata di scovare qualche interessante prospetto direttamente dal proprio vivaio. Insomma, Pinzolo è pronto a tingersi nuovamente di color granata: il Torino ha programmato il proprio ritiro estivo ed il conto alla rovescia è iniziato.