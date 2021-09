Torino, primo giorno in granata per Brekalo: visite mediche allo stadio

Josip Brekalo comincia la sua avventura al Torino svolgendo questa mattina le visite mediche

Josip Brekalo è stato uno dei colpi a effetto del Torino nell’ultimo giorno di calciomercato. L’esterno è arrivato ieri in Italia e, per motivi di tempo per apporre la firma sul contratto e consegnare il tutto alla Lega, non ha potuto svolgere le visite mediche.

Brekalo si è così recato questa mattina allo stadio Olimpico Grande Torino per cominciare la sua prima giornata granata e svolgere tutti i test del caso.