Torino, recupero Belotti: il Gallo può tornare nel derby

L’attaccante del Torino Andrea Belotti sarà costretto a saltare diverse partite. Il Gallo potrebbe rientrare nel derby contro la Juventus

Andrea Belotti è ancora alle prese con l’infortunio al perone patito nel match contro la Fiorentina, e ne avrà ancora per diverso tempo. Come riportato da Tuttosport, infatti, il Gallo, dopo aver saltato la partita con la Salernitana, dovrebbe non essere a disposizione neanche per Sassuolo e Lazio.

Potrebbe poi andare in panchina con il Venezia, ma il mirino del capitano del Torino è tutto rivolto a una partita: il derby contro la Juventus del 2 ottobre.