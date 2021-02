Torino, si valuta il futuro di Bonazzoli: la Sampdoria attende

Il Torino sta valutando il futuro di Federico Bonazzoli: la positività di Sanabria al Coronavirus potrebbe cambiare i piani dell’attaccante della Sampdoria

Il futuro di Federico Bonazzoli si giocherà tutto nell’ultimo giorno di mercato. Il Torino sta facendo diverse valutazioni e non da ultimo sta soppesando quanto sarà impattante la positività di Antonio Sanabria, nuovo acquisto, e i tempi di recupero dal Coronavirus.

PER TUTTE LE NOTIZIE SU SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Questa tegola potrebbe cambiare anche i piani dell’attaccante in prestito dalla Sampdoria. Sebbene da Corte Lambruschini si escluda la possibilità che il Torino decida di interrompere anticipatamente il prestito, resta una possibilità ancora sul tavolo. Davide Nicola dovrà decidere se tenere Bonazzoli come quarta scelta (ora terza in attesa del rientro del nuovo acquisto) o dare il via libera al ritorno a Genova, come riporta Tuttosport.