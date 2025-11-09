Torino, tifoso della Juve mima l’aereo di Superga: la rabbia dei fan granata – VIDEO

Torino, tifoso della Juve mima lo schianto dell’aereo a Superga durante il derby della Mole, la rabbia dei fan granata allo Stadio e i sui social

Se Juventus e Torino in campo di certo non hanno emozionato i 39 mila tifosi dell’Allianz Stadium, uno spettacolo ben più indecoroso si è registrato sugli spalti. È diventato virale in pochissime ore un video – ripreso proprio in occasione del derby della Mole disputato ieri nello Stadio della Vecchia Signora – di un supporter bianconero intento a mimare un aereo. Le mani a mo’ di aliante e poi il gesto dello schianto. Il riferimento pare lapalissiano: la tragedia di Superga del 4 maggio 1949. Quando l’aereo con a bordo l’intera squadra del Grande Torino (compreso di equipaggio e giornalisti), si schiantò proprio contro il terrapieno della Basilica che domina sul capoluogo piemontese; cagionando la tragica morte di tutti i passeggeri.

L’ennesima vergogna si è dunque consumata. Un gesto di quelli che dovrebbero restare fuori non solo dagli stadi, ma anche dalla società. E che, quasi inspiegabilmente, sempre più di frequente sembra verificarsi nelle arene della Serie A (negli ultimi due anni a San Siro, Bentegodi e Unipol Domus, giusto per citarne un paio).

Lo stesso video incriminato, oltre a mostrare l’osceno gesto, ha documentato la dura reazione verbale dei tifosi del Torino presenti, che hanno risposto con insulti immediatamente percepibili indirizzato all’individuo. Parallelamente, sempre sui social network, i sostenitori granata hanno immediatamente chiesto a gran voce alla Juventus di intervenire con provvedimenti esemplari contro il responsabile.

Allo Stadium chissà com mai c'è sempre qualche fenomeno 🎪 Che schifo fate girare e mi auguro che la @juventusfc prenda provvedimenti (@TorinoFC_1906 fatevi sentire grazie) (video di @granataexpress) #JuventusTorino — GranatissimiSFT – ACUFENE (@FrancyF09) November 8, 2025

A onor del vero, e per non generalizzare, appare imprescindibile sottolineare come il comportamento del singolo sia rimasto isolato all’interno dello stadio e riconducibile solo e unicamente alla stessa persona. Nessuno dei presenti infatti, ha imitato il gesto, né si è unito a questa macabra provocazione, a riprova che la follia del singolo non può essere attribuita all’intera platea bianconera. Insomma, la rivalità del derby è e deve restare accesa, ma la decenza e il rispetto del lutto storico sono un confine che nessun tifoso, di qualunque fede (che sia juventina o granata), dovrebbe mai pensare di superare. (Video: granataexpress).