Torino, vittoria da record contro la Salernitana: da Bremer a Sonetti

Il Torino si risolleva con il poker contro la Salernitana: diversi recor per la squadra di Juric che smuove la classifica

Il Torino si risolleva con il poker alla Salernitana: 4-0 per la squadra di Juric con Pobega che è andato in gol all’esordio. Diversi record per i granata, come riporta Tuttosport.

Il Torino, infatti, non vinceva in Serie A per 4-0 dal 1995: 26 anni fa, con Sonetti in panchina contro la Reggina. Merito anche di Bremer: il difensore brasiliano, in gol per il 2-0, realizza la sesta rete di testa dal 2019/2020: nessuno come lui in Serie A.