Torna l’Europa League, il quadro dei sedicesimi con statistiche e pronostici

L’Europa League riaccende i riflettori con le gare di andata dei sedicesimi di finale: i pronostici di tutte le partite in programma

Dopo i sorteggi dello scorso 14 dicembre, finalmente torna in scena anche l’Europa League che nel giro di una settimana ci consegnerà le qualificate agli ottavi. Avrà difatti luogo domani 18 febbraio l’andata dei match validi per i sedicesimi di finale dell’edizione 2021 dell’Europa League, con il ritorno in programma il 25.

Andiamo a vedere nello specifico il programma integrale di quest’andata e relativi pronostici calcio:

Partite delle 18.55

Wolfsberger-Tottenham

Squadra di casa capace di piazzarsi seconda e qualificarsi ai danni delle ben più blasonate Feyenoord e CSKA che affronta un Tottenham che non ha stravinto il suo girone ma si è comunque classificata prima. Pronostico: 2

Dinamo Kiev-Club Brugge

Scontro tra squadre abituate a giocare in Champions da diversi anni, piombate come terze classificate nei gironi e quindi dall’esito tutt’altro che scontato: giocare gol magari non sarebbe male come idea per andare sul sicuro, altrimenti c’è un invitante X quotato 3,5.

Real Sociedad-Manchester United

I red devils sono chiamati alla prova del 9, continuare a macinare punti e gol per puntare alla vittoria del titolo dopo essere retrocessi in Europa League: per farlo dovranno battere nel doppio incontro la Real Sociedad che tanto bene ha iniziato in Liga e adesso si trova al 5° posto, lontana 16 punti dall’Atletico capolista (che ha anche 2 partite in meno) e che si è qualificata come seconda dietro il Napoli nella fase a gironi: per questo match ci sentiamo di proporre un over 2.5.

Stella Rossa-Milan

Partita che profuma di Champions tra due compagini di tradizione ultradecennale nella cosiddetta “Europa che conta”. C’è stato il rischio, per il Milan, di giocarla con capienza al 30% in quel di Belgrado, fortuna per il diavolo che non sia passata la richiesta del club biancorosso. Milan che ha fame di vittorie europee e lo Stella Rossa, senza pubblico, può far meno paura, pur restando squadra ostica. Pronostico? Under 2.5

Slavia Praga-Leicester

Il Leicester ormai è da considerarsi una big acquisita della Premier League, stabilmente nei piani alti a giocarsi la zona Champions con squadre più blasonate; Slavia Praga che in Europa ricopre il ruolo di mina vagante. Pronostico: 2.

Sporting Braga-Roma

Roma chiamata all’ennesima chiamata per diventare grande, anche in Europa. Partita non impossibile ma neanche da sottovalutare per i giallorossi che devono affrontare la terza forza del campionato portoghese, attualmente davanti al Benfica e a 1 solo punto dal Porto 2°. Roma che resta comunque favorita ma che ha bisogno di segnare fuori casa per giocare un ritorno più sereno, per cui giochiamo un gol squadra ospite quotato a 1,6.

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Dinamo Zagabria squadra sforna talenti che va a giocarsela col Krasnodar, consegnatogli dalla Champions e reduce da un cammino europeo in trend negativo (1 punto in 4 partite). Possibile il pareggio.

Young Boys-Bayer Leverkusen

Svizzeri che nel girone si sono qualificati come secondi dietro la Roma che ospitano l’insidioso Bayer Leverkusen di Patrick Shick. Partita non scontata, con due squadre tutt’altro che remissive. Ci si può coprire giocando un X2.

Olympiacos-PSV Eindhoven

Sfida dal chiaro retrogusto Champions per queste due squadre, con l’Olympiacos da sempre avversario ostico a domicilio: possibile giocare il gol.

Partite delle 21.00

Benfica-Arsenal

Tra le sfide più affascinanti proposte in questi Sedicesimi di finale, due squadre che cercano la loro dimensione in campionato come in Europa. Delle due, l’Arsenal ha un tasso tecnico decisamente superiore ma è, come i padroni di casa, molto incostante in campionato, mentre in Europa ha vinto il suo girone con un percorso netto di 6 vittorie su 6, motivo per cui consigliamo di puntare sulla vittoria dei gunners.

Anversa-Glasgow Rangers

Due squadre che giocano molto bene al calcio nonostante lo scetticismo generale: Anversa che si è giocata la vittoria del girone con il Tottenham fino all’ultima giornata, Rangers che hanno vinto il proprio girone senza sconfitte, per cui possiamo giocare il gol oppure, osando un po’ di più, il pareggio.

Red Bull Salisburgo-Villarreal

I sottomarini gialli hanno vinto il proprio girone con 5 vittorie e 1 pareggio e affrontano un Salisburgo retrocesso dalla Champions, complice un percorso negativo di 1 vittoria, 1 pareggio e ben 4 sconfitte; ad onor del vero va detto che gli austriaci hanno avuto la sfortuna di trovarsi in un girone con Bayern Monaco e Atletico Madrid, per cui l’esito era piuttosto chiaro. Partita interessante, con due squadre esperte in Europa. Da non sottovalutare la vittoria casalinga, possibile il pareggio, osando propendiamo più per l’1.

Molde-Hoffenheim

Avversario ostico per l’Hoffenheim di Piatek che ha vinto il suo girone senza perdere neanche una partita: andrà a giocarsela infatti in norvegia contro la sorpresa Molde, che ha lasciato a casa il Rapid Vienna. Complici le condizioni meteo, propendiamo per un under 2,5.

Granada-Napoli

Un Napoli più che incerottato va a far visita all’ambizioso Granada di Diego Martinez. Le condizioni fisiche degli azzurri possono influenzare il match, nonostante carta alla mano siano ancora favoriti rispetto agli spagnoli per esperienza e forza dei singoli. Under 2,5 anche qui.

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lo Shakthar si trova a giocare in Israele dopo essere arrivata terza nel girone più pazzo della Champions di quest’anno, che ha visto l’Inter uscire come quarta in un girone con Real Madrid e Borussia Moenchengladbach. Numeri alla mano, non dovrebbero esserci sorprese con la vittoria esterna, nonostante il Maccabi non sia cliente da sottovalutare.

Lille-Ajax

Partita molto interessante tra due squadre giovani che esprimono un ottimo calcio. Sfida al vertice, considerando il primato in classifica delle compagini nei rispettivi campionati, prevediamo un calcio dinamico, motivo per cui vediamo come unica base il gol di entrambe le squadre.