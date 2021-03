Tuchel esalta Emerson: «Grazie per quello che fa» – VIDEO

Tuchel esalta Emerson Palmieri dopo la bella prestazione con gol contro l’Atletico Madrid: ecco le dichiarazioni del tecnico – VIDEO

Tuchel esalta Emerson Palmieri nel post gara contro l’Atletico Madrid. Le sue parole.

«Sono super contento per lui perchè viene sempre penalizzato dalle mie decisioni. Tutti hanno esultato con lui e tutti sono felici perchè sanno cosa lui dà a questo gruppo. Non è facile quando metti da parte i tuoi problemi ed il tuo ego per svolgere al meglio il tuo ruolo che nel suo caso è quello di essere super professionale e allo stesso tempo super gentile e positivo con tutti. E’ una cosa fantastica che aiuta anche me».