Udinese, infortunio per Nestorovski. I tempi di recupero

L’attaccante macedone Ilija Nestorovski si è infortunato al ginocchio ed è stato sottoposto ad un intervento a Villa Stuart

Niente finale di stagione per Ilija Nestorovski. Ma probabilmente l’attaccante macedone non ci sarà nemmeno all’inizio della prossima. L’infortunio per il giocatore dell’Udinese è uno di quelli più gravi: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e almeno 6 mesi di stop.

La disperazione di Nestorovski è dovuta però soprattutto ad un altro fatto: per la prima volta la sua Macedonia si è qualificata agli Europei e lui non potrà far parte della spedizione.