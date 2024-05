Cannavaro su Lecce Udinese: «Gara FONDAMENTALE per la salvezza. Le condizioni di Pereyra..»

Le parole dell’allenatore dell’Udinese Cannavaro in vista della sfida salvezza contro il Lecce. La conferenza stampa pre match

In conferenza stampa l’allenatore del Udinese Cannavaro ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della sfida contro il Lecce.

«Infortunio Pereyra? In tanti che lo hanno visto in panchina mi hanno dato subito del pazzo, l’ho portato in panchina con un problema al ginocchio che si porta dietro da tempo. Per me è importante e per questo l’ho portato in panchina. Questa settimana ha fatto fisioterapia, domani abbiamo la rifinitura e deciderò per quanti minuti potrò utilizzarlo, in base anche al consulto con lo staff medico. Non c’è squadra che non commette errori, il Napoli rispetto alle altre squadre fa le cose con un tocco, per le altre squadre ne servono tre, quando la studi capisci la forza che ha il Napoli. Teniamo conto anche che rispetto a Bologna mancavano tre giocatori importanti. Vedo il bicchiere mezzo pieno, abbiamo concesso sicuramente di più rispetto a Bologna, ma anche perché in altre situazioni è mancata un po’ di personalità per rimandarli indietro. Io sono qui per cercare di far alzare l’asticella ai ragazzi e da quando sono qui vedo grande partecipazione di tutti. Andiamo a Lecce per una gara fondamentale per la permanenza in Serie A. »