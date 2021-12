Il folle sorteggio Champions e l’addio di Aguero tra le Top 5 news della settimana a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Puntata con in primo piano l’incredibile vicenda del sorteggio di Champions League ma anche il caos Salernitana che continua a far discutere. Poi ancora un Natale in casa Lazio tutto da raccontare, il commovente addio al calcio di Aguero e la “stralunata” nuova proprietà del Genoa.

