UFFICIALE Milan, Adli è rossonero: contratto depositato in Lega

Calciomercato Milan: ufficiale l’acquisto dal Bordeaux di Adli, contratto depositato in Lega

Yacin Adli è un nuovo calciatore del Milan: proprio in questi minuti i rossoneri hanno infatti depositato il contratto del giovane centrocampista francese in Lega. Adli, che è arrivato dal Bordeaux per dieci milioni di euro bonus compresi, resterà proprio al club francese per un anno in prestito secco.

GRANDE INVESTIMENTO – Il Milan ha investito tanto sul ragazzo considerandolo un vero e proprio craque: la politica dei giovani di Elliott continua a dare i suoi frutti.