Vanoli Torino, Vagnati lo prenota ma il club dovrà aspettare: la situazione

Il Torino ha scelto l’allenatore per il futuro: Paolo Vanoli, anche se dovrà aspettare per ufficializzarlo per via dei playoff di B col Venezia.

Cairo dovrà dunque attendere per definire nei dettagli, ufficialmente, l’accordo economico con Vanoli, anche se Vagnati lo ha già “prenotato”. Il direttore ha dato una potente accelerata alla pista Vanoli, un suo pallino: incontri con l’agente, che ha garantito la felice disponibilità del tecnico a trasferirsi in granata. In assenza di colpi di scena, il passaggio al Toro sarà solo una questione di tempo e di dinamiche di mercato