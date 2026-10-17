Venezia, Antonelli spiega l’esonero di Stroppa e rilancia Nicola: «Vogliamo restare in questa categoria». Il messaggio del ds

Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli racconta i motivi del cambio in panchina e chiarisce le aspettative nei confronti di Davide Nicola: salvezza e maggiore equilibrio

Il Venezia prova a voltare pagina dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. La società lagunare ha deciso di affidare la panchina a Davide Nicola, chiamato a risollevare una squadra in difficoltà e a rilanciarne le ambizioni di permanenza in Serie A.

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A spiegare le ragioni del cambio di allenatore è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli, intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente arancioneroverde ha parlato delle aspettative nei confronti del nuovo tecnico e della decisione di interrompere il rapporto con Giovanni Stroppa.

Venezia, Antonelli chiarisce cosa si aspetta da Nicola

La priorità del club è ritrovare compattezza e una migliore organizzazione in campo. Antonelli ha sottolineato come la scelta di Nicola risponda proprio alla necessità di dare maggiore stabilità alla squadra.

LE ASPETTATIVE SU NICOLA – «Nicola? Mi aspetto che ci dia ciò che abbiamo chiesto. Volevamo più solidità ed equilibrio, speriamo che il mister ci dia le opzioni giuste. Vogliamo restare in questa categoria e faremo di tutto per riuscirci».

Venezia, il retroscena sull’esonero di Stroppa

Il direttore sportivo si è soffermato anche sull’addio al precedente allenatore, spiegando che la decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione della situazione.

L’ESONERO DI STROPPA – «L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada».

Parole che confermano come il Venezia avesse inizialmente intravisto segnali incoraggianti, senza però trovare la continuità necessaria.

Adesso toccherà a Nicola trasformare le aspettative della dirigenza in risultati concreti. L’obiettivo resta uno soltanto: conquistare la salvezza e mantenere il Venezia in Serie A.