 Venezia, Antonelli spiega l'esonero di Stroppa e rilancia Nicola: «Vogliamo restare in questa categoria». Il messaggio del ds
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Venezia, Antonelli spiega l’esonero di Stroppa e rilancia Nicola: «Vogliamo restare in questa categoria». Il messaggio del ds

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Published 28 minuti fa il 17 Ottobre 2026
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Il direttore sportivo del Venezia Filippo Antonelli racconta i motivi del cambio in panchina e chiarisce le aspettative nei confronti di Davide Nicola: salvezza e maggiore equilibrio

Il Venezia prova a voltare pagina dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. La società lagunare ha deciso di affidare la panchina a Davide Nicola, chiamato a risollevare una squadra in difficoltà e a rilanciarne le ambizioni di permanenza in Serie A.

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A spiegare le ragioni del cambio di allenatore è stato il direttore sportivo Filippo Antonelli, intervenuto ai microfoni di DAZN. Il dirigente arancioneroverde ha parlato delle aspettative nei confronti del nuovo tecnico e della decisione di interrompere il rapporto con Giovanni Stroppa.

Venezia, Antonelli chiarisce cosa si aspetta da Nicola

La priorità del club è ritrovare compattezza e una migliore organizzazione in campo. Antonelli ha sottolineato come la scelta di Nicola risponda proprio alla necessità di dare maggiore stabilità alla squadra.

LE ASPETTATIVE SU NICOLA«Nicola? Mi aspetto che ci dia ciò che abbiamo chiesto. Volevamo più solidità ed equilibrio, speriamo che il mister ci dia le opzioni giuste. Vogliamo restare in questa categoria e faremo di tutto per riuscirci».

Venezia, il retroscena sull’esonero di Stroppa

Il direttore sportivo si è soffermato anche sull’addio al precedente allenatore, spiegando che la decisione è arrivata dopo un’attenta valutazione della situazione.

L’ESONERO DI STROPPA«L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada».

Parole che confermano come il Venezia avesse inizialmente intravisto segnali incoraggianti, senza però trovare la continuità necessaria.

Adesso toccherà a Nicola trasformare le aspettative della dirigenza in risultati concreti. L’obiettivo resta uno soltanto: conquistare la salvezza e mantenere il Venezia in Serie A.

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