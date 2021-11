Venezia Inter, Inzaghi perde Kolarov e Vidal: i dettagli

Simone Inzaghi perde sia Kolarov che Arturo Vidal per la trasferta di Venezia: il motivo delle due assenze

Ecco il punto da Appiano Gentile secondo quanto raccolto da InterNews24 per l’Inter in vista della gara contro il Venezia. Vidal sarà out per febbre, Kolarov invece è alle prese con un fastidio fastidio muscolare, così come de Vrij, il cui recupero si allunga.

Sanchez è sulla via del recupero, quasi pronto, ma Inzaghi ha preferito non rischiarlo e non è partito con la squadra per Venezia. Il cileno rientrerà presumibilmente con lo Spezia mercoledì.