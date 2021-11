L’ex Ct della Nazionale Italiana Giampiero Ventura ha deciso di dare l’addio al calcio dopo 37 anni di attività

La notizia della giornata è, tra le altre, l’addio di Giampiero Ventura al calcio. L’ex Ct della Nazionale Italiana ha deciso di fermarsi e di non voler più continuare ad affrontare le tematiche del campo. «Ho deciso di fermarmi – dice Ventura a Tuttomercatoweb – non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita».

Non solo l’addio, ma anche un in bocca allupo all’Italia e a Mancini in vista della sfida di stasera contro la Svizzera e del futuro: «Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli».