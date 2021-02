Veretout: «Contro la Juve abbiamo perso punti e dovevamo recuperare, continuiamo così»

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese: queste le parole del centrocampista francese

MATCH – «Contro la Juve abbiamo perso punti e dovevamo recuperare oggi. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo vinto. Dobbiamo continuare a lavorare così. Oggi è stata una bella partita. In Francia ho fatto un gol di testa, il mister mi chiede di andare in area e calciare. Allora ho fatto gol, ma la cosa più importante sono i tre gol».

FONSECA – «Cosa mi ha detto? Abbiamo un obiettivo e lui mi ha detto una cosa che devo fare in questa stagione. Ci siamo quasi. La cosa più importante è la vittoria di oggi, siamo ancora qua e dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto oggi. Qual è l’obiettivo? E’ tra lui e me, non dico niente. Se lo raggiungo parlerò».