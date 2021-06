Vertonghen avverte: «Italia ora tra le favorite. I nostri giocatori in Serie A...»

Jan Vertonghen avvisa i suoi verso la sfida contro l’Italia ai quarti di Euro 2020: ecco le dichiarazioni del difensore del Belgio

Jan Vertonghen, difensore del Belgio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Portogallo. Ai quarti sfida all’Italia.

«Hanno iniziato questo Europeo da outsider ma poi per come si sono comportati all’interno del torneo sono di certo una delle favorite. Tanti calciatori del Belgio in Serie A? Nessun segreto. Sappiamo già che l’Italia è una grande squadra».