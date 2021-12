Oggi la sfida fra Fiorentina e Sassuolo, contro i due attaccanti principi del mercato: Vlahovic contro Scamacca

Da tempo oggetti del desiderio nel calciomercato estivo e ora in quello invernale, si sfidano Vlahovic e Scamacca in Fiorentina-Sassuolo. Una partita attesa fra due squadre che stanno esprimendo un ottimo calcio. Sarà anche Italiano contro Dionisi, due allenatori emergenti capaci con le loro idee di fare vedere bel gioco.

Ci sarà un mix di sfide al Franchi, ma quella che più balzerà agli occhi è quella fra i due attaccanti. Dal mercato al campo per capire chi potrà essere decisivo: Vlahovic per il record casalingo della viola o Scamacca per interrompere l’egemonia del serbo? Il campo ci dirà il suo verdetto. Intanto sul mercato, in caso di addio di Vlahovic, la Fiorentina pensa proprio al classe ’99 neroverde per sostituirlo. A riferirlo la Gazzetta dello Sport.