Xavi allo scoperto: «Sogno di allenare il Barcellona. Su Koeman…»

Xavi, attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha dichiarato di voler fare ritorno al Barcellona nelle vesti di allenatore. Le sue parole al sito ufficiale della UEFA.

«Adesso sono ad Al-Sadd, sto molto bene, nel miglior club del Qatar e poi vedremo cosa ci riserva il futuro. Tutti mi vedono come allenatore del Barcellona. Se tutto va bene, non voglio nascondermi. Questo l’avrei voluto dire tante volte, ma sempre rispettando l’attuale allenatore, Koeman, e la società, che sono in piena competizione e gli auguro il meglio. Ora ci sono le elezioni e vedremo quale presidente ci sarà, ma ovviamente sì, è un sogno allenare il Barcellona senza alcun dubbio».