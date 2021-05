La Roma aspetta con ansia il rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 effettuerà oggi un test a Villa Stuart

Come riportato sulle pagine di Tuttosport oggi Nicolò Zaniolo effettuerà un test a Villa Stuart n cui verranno valutati i valori di forza e resistenza del ginocchio operato. Poi, la prossima settimana, un nuovo consulto col professor Fink in cui si attende il definitivo via libera per il rientro in campo.