Zazzaroni: «Tra Inter e Juve ecco chi vincerà lo scudetto»

Ivan Zazzaroni ha proposto un confronto tra le ultime prestazioni di Inter e Juve. Ecco le sue dichiarazioni in ottica scudetto

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni analizza il momento vissuto da Inter e Juve, facendo un paragone tra le due squadre in ottica scudetto.

INTER E JUVE – Secondo me la Juve non può battagliare con l’Inter. L’Inter gioca sulla sua forza, la Juve deve puntare sulla debolezza degli avversari escluso l’Inter. Parliamo di Yildiz, un ragazzino di 18 anni, e di McKennie che fino all’altro giorno doveva partire in estate. In Coppa Italia ha trovato Frosinone e Salernitana, ha avuto gioco facile. In campionato sta facendo benissimo in termini di risultati, qualche volta anche di gioco ma non c’è partita a livello di qualità complessiva. Poi può succedere di tutto, abbiamo visto vincere anche il Leicester. La Juventus può fare il miracolo. L’Inter con 3 giocatori ha fatto 35 gol ragazzi, in 10 minuti col Monza ha tirato 6 volte e poteva fare 8 gol a fine partita.