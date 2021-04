Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile: dopo di lui nel centro tecnico nerazzurro presente tutta la dirigenza al gran completo

Giornata molto importante oggi in casa Inter: Steven Zhang è presente ad Appiano Gentile dove oggi incontra la squadra e pranzerà anche con i calciatori.

Dopo di lui sono arrivati in rapida sequenza anche Marotta e Antonello, Zanetti e Baccin. Incontro dunque a livello societario per il futuro della squadra e grande vicinanza per il presente, con lo Scudetto ormai ad un passo.