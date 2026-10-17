Abate in conferenza in vista di Parma Torino : «Stiamo creando una mentalità forte». Poi le novità su Zapata, Pellegri e Vlasic

Il tecnico del Torino Ignazio Abate presenta la sfida contro il Parma: aggiornamenti sulle condizioni degli attaccanti e le possibili scelte di formazione

Il Torino vuole dare continuità alla vittoria conquistata nell’ultimo turno di Serie A. La formazione allenata da Ignazio Abate sarà impegnata lunedì 19 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini, dove affronterà il Parma nella settima giornata del campionato 2026/27.

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I granata arrivano dal successo per 2-1 contro l’Udinese, risultato che ha permesso loro di raggiungere quota 7 punti in classifica. Situazione più complicata per gli emiliani, fermi a 4 punti e reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 contro l’Inter.

Alla vigilia della partita, Abate è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra, soffermandosi sulle condizioni di Duvan Zapata e Pietro Pellegri, sulle possibili soluzioni tattiche e sui margini di crescita di alcuni giocatori.

Torino, Abate presenta la sfida contro il Parma: l’importanza del gruppo

Il tecnico granata ha aperto il proprio intervento sottolineando i progressi mostrati dalla squadra durante gli allenamenti e la crescita della mentalità collettiva.

LA SFIDA CONTRO IL PARMA – «Domani non sarà una partita cruciale, ma molto importante. Voglio però vedere ciò che mi hanno mostrato in settimana. Il livello è alto e stiamo creando una mentalità forte. Non c’è nessuno che si risparmia, si sta formando un gruppo molto solido».

Torino, Abate sulle condizioni di Zapata e Pellegri: cresce la concorrenza in attacco

Uno degli argomenti principali della conferenza ha riguardato il reparto offensivo. Pellegri continua il percorso di recupero della migliore condizione, mentre Zapata sta ritrovando continuità nel lavoro quotidiano.

LE CONDIZIONI DEGLI ATTACCANTI – «In attacco stanno tutti bene: dobbiamo prestare attenzione a Pellegri perché dopo tanti mesi di inattività bisogna controllare i carichi, ma sta rispondendo bene. Zapata sta trovando continuità in allenamento e sta migliorando di condizione. Sono fortunato ad avere attaccanti così, c’è molta concorrenza e questo è un aspetto positivo».

Torino, Abate indica il ruolo di Cacciamani: fiducia nel giovane granata

Spazio anche a Cacciamani, considerato un elemento interessante per il presente e il futuro del Torino. Abate ha spiegato quale posizione ritenga più adatta alle sue caratteristiche.

IL RUOLO DI CACCIAMANI – «Io lo vedo come quarto di centrocampo. Deve imparare a venire più dentro al campo, deve crescere, lavorare senza pressioni. Ha tutta la mia fiducia e quella della società ed è molto apprezzato anche nel gruppo».

Torino, Abate su Vlasic: possibile cambio di modulo contro il Parma

Il tecnico ha affrontato anche la situazione di Nikola Vlasic, ancora alla ricerca del primo gol stagionale dopo sei giornate. L’allenatore non ha escluso la possibilità di utilizzare un sistema di gioco con due attaccanti.

VLASIC E L’IPOTESI 4-4-2 – «È un giocatore importante per noi, sta crescendo sia fisicamente che mentalmente. Indipendentemente da lui, le due punte sono un’opzione ma serve comunque mantenere un equilibrio nelle due fasi. In un 4-4-2 Vlasic può fare l’esterno come in Nazionale».

Torino, Abate su Kulenovic e Casadei: il messaggio ai due giocatori

Nella parte conclusiva della conferenza, Abate ha parlato delle qualità di Kulenovic e della crescita che si aspetta da Cesare Casadei, chiamato a compiere un ulteriore passo avanti soprattutto sotto l’aspetto mentale.

KULENOVIC E CASADEI – «Sandro non lo ritengo un attaccante spacca-partite o un giocatore dalla panchina, per me sono tutti sullo stesso livello. Ha la mia totale fiducia, ha anima e ha fatto un buon precampionato. Ci garantisce fisicità e attacco alla profondità: è sempre nei miei pensieri così come gli altri attaccanti. Casadei deve essere meno ragazzino e più adulto, ma resta un giocatore importante. Deve fare solo quello switch mentale».

Il Torino si prepara dunque alla trasferta di Parma con diverse alternative offensive e la volontà di confermare i progressi delle ultime settimane. Per Abate, oltre al risultato, sarà fondamentale vedere una squadra capace di mantenere equilibrio, intensità e compattezza per tutta la partita.