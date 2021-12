Acerbi, i tifosi vogliono la cessione ma Lotito e Sarri resistono

In casa Lazio è scoppiato il caso Acerbi: i tifosi ne chiedono la cessione, Lotito e Sarri non hanno intenzione di privarsene a gennaio

Acque agitate in casa Lazio per quanto riguarda Francesco Acerbi. Dopo il gesto del difensore, che nell’esultanza successiva alla rete al Genoa aveva zittito la curva nord e il duro comunicato degli ultras che ne invocano a gran voce la cessione, è arrivato l’infortunio col Venezia che lo terrà probabilmente fuori nelle prime gare del 2021.

I rapporti con Sarri non sono certo idilliaci ma in questa occasione, come riportano la Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, anche il tecnico si è schierato dalla parte del centrale, così come il club. Nessuno può creare un danno economico alla società e Acerbi, in virtù di un contratto in essere fino al 2025, rappresenta ancora oggi un patrimonio dei biancocelesti. Almeno fino a giugno quando le strade potrebbero separarsi.