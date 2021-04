Acquafresca: «Il Cagliari è una squadra da Europa League»

Robert Acquafresca, ex attaccante, ha affidato a Tuttomercatoweb il suo punto sulla situazione sulla Serie A

Robert Acquafresca ha appeso le scarpette al chiodo ma non per questo rinuncia a dire la sua su quello che è stato il suo primo amore, il calcio. Intervistato da Tuttomercatoweb, l’ex attaccante torinese ha fatto il punto della situazione sulla Serie A, dalle squadre maggiormente in difficoltà a quelle che invece corrono per accaparrarsi il titolo. Ecco le sue parole.

CAGLIARI – «Il Cagliari è una squadra da Europa League. Siamo partiti male e la fortuna non è stata sicuramente a nostro favore.Anche il Torino lotta per la salvezza ma i rossoblù hanno le qualità sia tecniche che mentali per uscirne vincitori».

AI PIANI ALTI – «Non è detto che l’Inter vinca lo scudetto, mancano ancora tante partite. Il Milan, ad esempio, ha tutte le possibilità per insidiare la corsa nerazzurra verso il titolo. Mi auguravo che si ponesse fine all’egemonia della Juventus».

IBRA MODELLO PER I PIÙ GIOVANI – «È bello vedere Ibra giocare così. Ammiro tanto la sua forza mentale che lo spinge a voler dimostrare di essere ancora il migliore. È un esempio per i giovani ma anche per i più adulti».