Adani difende la Spagna: «Come si fa a criticare Luis Enrique?»

Lele Adani parla della Spagna e dell’inizio Euro 2020 della squadra di Luis Enrique. Le sue parole sulla Nazionale e su Morata

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Lele Adani ha parlato della Spagna e dell’Europeo di Morata.

«La Spagna ha fatto in gol in due partite, poteva farne sei. La Germania invece gioca, e conclude: i gol li ha fatti tutti nella seconda partita. Loro sanno come si gioca a calcio. È una squadra che gioca, attacca, ha ritmo alto. Se la Germania di Low una ne ha vinta e una ne ha persa e la Spagna ne ha pareggiate due, ditemi come si può criticare Luis Enrique. L’allenatore si deve rimproverare se non crea tanto. Gerard Moreno ha sbagliato il rigore ma ha fatto anche far gol a Morata».