Adani sull’Atalanta: «Evoluta, ma ha bisogno di Muriel»

Le parole di Lele Adani sull’Atalanta, in particolar modo analizzando il rendimento attuale dell’attaccante Luis Muriel

Tramite la Bobo TV, l’opinionista Lele Adani ha detto la sua sull’Atalanta di Gasperini.

MURIEL FONDAMENTALE – «L’Atalanta si è evoluta tanto, ma ha ancora bisogno di Luis Muriel. Non ha più Palomino, Toloi, Gosens, Freuler, Zapata non gioca. Ma è sempre lì davanti in classifica. Muriel contro l’Udinese ha fatto una giocata da ‘top 3′ nel mondo, decisivo per il goal di Lookman. Ma non dimentichiamo chi da la palla a Muriel, ovvero Koopmeiners, che fa una cosa che si vede una volta nella vita».