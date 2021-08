Addio Messi, l’omaggio del Barcellona: «10ve»- FOTO

Oggi è la giornata dell’addio di Messi al Barcellona: le parole dell’attaccante argentino e l’omaggio dei blaugrana – FOTO

Giornata difficile per i tifosi del Barcellona: ufficiale l’addio dell’attaccante argentino che non rinnova con i blaugrana. Per lui ora si spalancano le porte della Ligue 1 e del PSg dove ritroverà Neymar e formerà un tridente da sogno con Mbappè.

Tra le parole e le lacrime (QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE) c’è anche l’omaggio grafico del Barcellona: «10ve» con il dieci a formare le prime due lettere di Love.