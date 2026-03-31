Addio Milan, ora è ufficiale: i rossoneri hanno già deciso

Il Milan ha già preso la decisione e chiuso in maniera definitiva l’affare: non sarà più un calciatore di Allegri

Addio Milan, la trattativa è ormai chiusa. Primo affare di calciomercato per i rossoneri con la decisione di Tare di porre fine ad una trattativa che durava ormai da mesi.

La conclusione non è però di quelle sperate visto che il calciatore non vestirà più la maglia rossonera. Eppure sembrava davvero tutto fatto per André: il 19enne centrocampista brasiliano del Corinthians aveva già trovato un accordo economico con il club italiano e erano già pronti i documenti per chiudere in maniera formale l’accordo.

Peccato che il presidente del club brasiliano abbia cambia improvvisamente le carte in tavola: forte dell’interesse di altri club europei, Atletico Madrid e Benfica su tutti, il numero uno del Corinthians ha di fatto ‘cancellato’ l’accordo per il quale la segreteria del club stava già preparando i documenti. Un dietrofront che ha innervosito il Milan che ha così deciso di ritirarsi dalla trattativa e non partecipare ad aste per il giovane talento sudamericano.

Niente Milan per André: Tare si tira fuori

Da ieri circolavano notizie di un possibile rilancio del Milan: in particolare ESPN Brasile aveva lanciato l’indiscrezione di una nuova offerta complessiva da 22 milioni. Una proposta formata da 18 milioni di parte fissa e quattro milioni di bonus per acquisire il 70% del cartellino del giocatore, con il restante 30% che lo stesso André era pronto a cedere per far andare a buon fine la trattativa.

Stando a quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ però, dal Milan è arrivata una netta smentita alla nuova offerta e anzi la decisione presa è quella di ritirarsi dalla trattativa per il giocatore. André così non vestirà la maglia del Milan il prossimo anno, ma non è detto che il suo futuro non sia ugualmente in Europa.

Sfumata l’ipotesi rossonera, il Corinthians ora proverà a far partire un’asta tra Atletico Madrid e Benfica, sperando che la mossa del presidente non porti ad un buco nell’acqua. Per il Milan, invece, la necessità di andare ad individuare un altro calciatore con le caratteristiche di André, dopo aver chiuso l’acquisto di un altro giovane: l’attaccante serbo Kostic.