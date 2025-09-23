Juventus, Adzic resta a Torino: il retroscena che ha bloccato tutte le offerte di prestito. Tutti i dettagli di mercato

Un talento come Vasilije Adzic non si lascia partire, nemmeno per un’esperienza temporanea. È questa la linea dettata dalla Juventus e, soprattutto, dal suo allenatore Igor Tudor, che ha posto un veto assoluto su qualsiasi ipotesi di prestito per il giovane centrocampista montenegrino classe 2006. Dopo le prime apparizioni brillanti in maglia bianconera, il ragazzo è diventato un obiettivo di mercato per diversi club italiani ed esteri, ma ogni tentativo è stato respinto.

Adzic, il gioiello montenegrino della Juve

Nato a Podgorica, Adzic è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco e personalità da veterano, ha già dimostrato di poter reggere il palcoscenico della Serie A nonostante la giovanissima età. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione di numerose società, pronte a offrirgli minuti e responsabilità per accelerarne la crescita.

Il muro di Igor Tudor

Durante l’ultima sessione di mercato estiva, diversi club di Serie A e di campionati stranieri hanno bussato alla porta della Continassa per ottenere Adzic in prestito. La proposta, sulla carta, poteva sembrare vantaggiosa: più spazio, meno pressione e la possibilità di maturare esperienza. Tuttavia, Igor Tudor, ex difensore croato e oggi tecnico della Juventus, ha rifiutato ogni offerta. La sua decisione nasce da una convinzione maturata fin dai primi allenamenti: Adzic ha qualità fuori dal comune e deve crescere quotidianamente accanto a campioni di livello mondiale.

Un investimento sul futuro

Secondo Tudor, allenarsi ogni giorno con giocatori del calibro di Manuel Locatelli o Adrien Rabiot è più formativo che giocare in un contesto meno competitivo. Il tecnico vede in Adzic una futura arma tattica, capace di incidere già nel breve periodo. Le recenti prestazioni, come quella positiva contro l’Hellas Verona, confermano la bontà della scelta.

La Juve si tiene stretto il suo talento

La Juventus, forte della fiducia del proprio allenatore, non ha alcuna intenzione di privarsi di Adzic. Il club lo considera un patrimonio tecnico e umano, destinato a diventare uno dei protagonisti del futuro bianconero. In un mercato dove i giovani spesso vengono ceduti per fare esperienza, la strategia della Juve è chiara: coltivare il talento in casa, sotto la guida di Tudor, per farne il prossimo fuoriclasse.