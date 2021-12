Agbonlahor su Jorginho: «Terzo al Pallone d’Oro? Non me lo spiego»

L’ex attaccante dell’Aston Villa Gabby Agbonlahor ha parlato di Jorginho e del suo arrivo al terzo posto al Pallone d’Oro

Gabby Agbonlahor è andato giù pesante nei confronti di Jorginho per quanto riguarda il suo arrivo al terzo posto nella premiazione al Pallone d’Oro. Parole dure dell’ex attaccante dell’Aston Villa a Talksport, eccole come riportate da Itasportpress:

JORGINHO – «Non mi spiego come sia possibile potesse essere in corsa per il Pallone d’Oro. Si compiace dei suoi mezzi e poi fa errori banali. Ha regalato il gol al West Ham e colpevole del gol di Sancho contro il Manchester United. Come è possibile questa cosa?».