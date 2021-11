Agente Lewandowski: «L’epilogo del Pallone d’Oro doveva essere diverso»

L’Agente di Lewandowski critico sull’assegnazione del Pallone d’Oro 2021: «Avrebbe meritato Robert il premio»

Pini Zahavi agente di Robert Lewandowski ha parlato a margine della premiazione del Pallone d’Oro dato a Leo Messi. Ecco le sue parole ai microfoni di Tz:

PALLONE D’ORO – «Congratulazioni a Lionel Messi: un giocatore impressionante e un’eterna leggenda del calcio. Ma il Pallone d’Oro 2021 non gli appartiene. Non questa volta. Il Pallone d’Oro appartiene a Robert Lewandowski. Non è stato rubato, ma è l’uomo che se lo merita. Non sorprende quindi che diverse centinaia di milioni di fan abbiano difficoltà a credere al risultato di questo prestigioso evento calcistico. Lunedì si sarebbe dovuto concludere con la celebrazione del primo Pallone d’Oro di Robert».

