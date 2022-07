Agente Romagnoli: «Ha scelto la Lazio ascoltando il cuore». Le dichiarazioni di Rafaela Pimenta

L’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi dell’agenzia di Mino Raiola, ai microfoni di Radiosei ha commentato la trattativa che ha portato Romagnoli alla Lazio.

TRATTATIVA – «Ho seguito la trattativa Romagnoli, è stata dura e bellissima. Non sempre capita che un giocatore sia un tifoso. E’ stata un’esperienza positiva, molto bella, il ragazzo avrebbe potuto fare tante altre scelte diverse come la Spagna o la Premier. Ha scelto la Lazio per il rapporto con i tifosi, per la maglia, per il rapporto con il presidente, per il centro sportivo. Il suo cuore gli ha detto di andare a Roma ed il presidente Lotito ha fatto tutto. Tutto lui, ha veramente voluto vincere questa partita e questa gara per il bene della Lazio. Faccio questo lavoro da 22 anni, un giocatore appassionato come Romagnoli non l’ho mai visto. Mi diceva che voleva andare alla Lazio e non a Londra per il rapporto con i tifosi, per la sua fede calcistica».