Agente Zaccagni: «Mattia piace al Napoli e al Milan. Gli insulti sui social...»

Fausto Pari, agente di Zaccagni, ha così parlato del futuro del proprio assistito. Le sue parole a Radio Kiss Kiss:

«Chi ha offeso Mattia non è tifoso del Napoli, sono certo. Mattia piace al Napoli e al Milan come ha detto il presidente Setti. Aspettiamo ancora qualche giorno per vedere quali scenari si apriranno».

ISULTI – «L’episodio dei social non influirebbe minimamente sull’opportunità di vestire la maglia del Napoli. Ve lo garantisco al 100%. Anche la mancata qualificazione in Champions del Napoli non influirebbe affatto sull’ipotetica scelta Napoli. Gli azzurri giocheranno l’Europa League, una competizione di tutto rispetto».